Пункт пропуска «Суран» в Сирии заработал в обе стороны

Сирийским беженцам стало проще вернуться к мирной жизни, поскольку пункт пропуска «Суран» в провинции Хама заработал в обе стороны.

Жители САР благодаря помощи российского Центра по примирению враждующих сторон могут идти не только из провинции Идлиб, но и в других направлениях - в освобожденные города и села.

На небольшом посту всем прибывшим выдают временные документы и оказывают необходимую срочную медицинскую помощь. Многие бежали от боевиков с пустыми руками и для них российские военнослужащие привезли продуктовые наборы и теплые вещи.

Местные власти рассказывают, что прибытие нескольких автобусов женщин и детей ожидается в ближайшее время. Накануне из Идлиба только за полдня уехали более 1200 человек.

Ранее МИД Сирии сообщил об открытии гуманитарного коридора в деревне Суран. Для покидающих территорию были оборудованы места оказания неотложной медпомощи, а также организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы