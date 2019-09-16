Наркоторговцев в Австралии задержали благодаря злому тюленю

Австралийские полицейские смогли поймать двух наркоторговцев благодаря крупному разозленному тюленю, который преградил путь преступникам. 34-летний гражданин Великобритании Грэхэм Палмер и 51-летний француз Антуан Дисента находились на яхте с тонной запрещенных веществ на борту, стоимостью около 553 миллионов фунтов. Странно передвигающееся в водах судно заметили рыбаки и проинформировали об этом полицию.

Когда яхта пристала к берегу, находящиеся в ней мужчины попытались скрыться с сумками наркотиков, но дорогу им преградил раздраженный тюлень. Животное находилось между преступниками и полицией и с ревом бросилось наркоторговцам навстречу.

«Они разбудили его. Тюлень заревел и начал двигаться на этих парней, так что им пришлось выбирать: попытаться пройти мимо него или быть арестованными. Они выбрали второй вариант», - цитирует комиссара полиции LAD Bible.

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Полицейским предстоит выяснить, откуда в страну двигалась такая большая партия наркотиков, а преступникам грозит тюремное заключение.