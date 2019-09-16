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Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

Василиса Морозова
07:45 16.09.2019
Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии в Анкаре и встретится там с лидерами Турции и Ирана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин направился в турецкую Анкару, где 16 сентября состоится трехсторонний саммит по Сирии.

Обсуждать ситуацию в провинции Идлиб и на северо-востоке арабской республики, где сохраняется напряженность из-за присутствия террористов, российский президент будет с лидерами Ирана и Турции. Речь пойдет и о гуманитарной ситуации, помощи беженцам и восстановлении инфраструктуры.

Как сообщили в Кремле, с каждым из участников встречи Путин планирует пообщаться отдельно. С Реджепом Тайипом Эрдоганом он обсудит совместные энергетические проекты - строительство первой в Турции атомной электростанции и газопровода «Турецкий поток». С Хасаном Роухани поговорит об иранской ядерной программе и о том, как сохранить договоренность после выхода США из сделки.

По сообщению администрации президента Турции, в этот раз встреча пройдет в историческом дворце Чанкая, который ранее был резиденцией премьер-министра Турции, а также президента республики до 2014 года.

Москва рассчитывает, что саммит по Сирии в турецкой столице откроет путь для проведения встречи в стамбульском формате с участием России, Германии, Турции и Франции, рассказал ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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