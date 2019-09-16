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Джеки Чан извинился перед поклонниками за отмену визита в Москву

Василиса Морозова
07:18 16.09.2019
«Я вас люблю» и «Прошу прощения»: Джеки Чан извинился перед поклонниками по-русски и поблагодарил их за многолетнюю поддержку.
© Видео: CGTN © Фото: CGTN

Китайский актер и режиссер Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами из РФ за то, что не смог приехать в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Видеообращение артиста было показано на телеканале CGTN.

Премьера российско-китайского фильма состоялась 11 сентября в кинотеатре «Октябрь». Джеки Чан не смог приехать в Москву из-за непредвиденных изменений в графике.

«Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и поклонников, я знаю, что должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин к великому сожалению я не смог поехать, извините, пожалуйста», - сказал актер.

Джеки Чан отметил, что знает о том, что некоторые поклонники пишут в социальных сетях о том, что любят его.

«Я тоже вас люблю. Спасибо большое за вашу многолетнюю поддержку», - подчеркнул Чан и воскликнул по-русски: «Я вас люблю!».

Кроме того, артист поздравил россиян с 70-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и пожелал, чтобы российско-китайская дружба длилась вечно.

«Тайна печати дракона» стала второй частью франшизы Олега Степченко о приключениях путешественника Джонатана Грина. Первая часть называлась «Вий 3D» по мотивам гоголевских повестей. В новом фильме снялись Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.

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