Журналисты выяснили, в какой клинике находится Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, как выяснили журналисты, может находиться в частном медицинском центре в Мещанском районе столицы.

По данным Nation News, 48-летняя артистка была госпитализирована в клинику возле станции метро «Проспект Мира», то есть в один из самых современных частных медцентров в Москве, утверждает «Комсомольская правда». Отмечается, что там лечат пациентов в любом состоянии, а также могут сделать все существующие виды операций на головном мозге для онкобольных.

Лечение не останавливается даже тогда, когда пациента ввели в медикаментозную кому. Однако услуги медцентра достаточно дорогие. Издание пишет, что перед госпитализацией на счет пациента вносится сумма от 5000 евро, а для онкобольных – от 8000 евро. Как только лимит превышен, необходимо пополнять счет. В сутки за пребывание в реанимации пациент должен выложить от тысячи евро. Журналисты посчитали, что если Заворотнюк попала в клинику на прошлой неделе, то ее лечение уже обошлось в 20 000 евро.

СМИ предполагают, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» злокачественная опухоль в головном мозге. Пациенты с диагнозом глиобластома погибают довольно быстро из-за нарастающего отека мозга, пояснил врач-онколог Андрей Пылев.

Впервые о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк заговорили в апреле 2019 года, когда она перестала появляться на публике. В настоящее время актриса находится в реанимации. Ранее сообщалось, что актриса впала в глубокую кому.