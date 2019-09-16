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Рыбу-химеру с головой дракона поймали в Норвегии

Андрей Аркадьев
05:59 16.09.2019
Фотографиями жуткого улова Оскар Лундаль поделился в Интернете.
Рыбу-химеру с головой дракона поймали в Норвегии
© Фото: Oscar Lundahl

Молодой человек из Норвегии Оскар Лундаль поймал рыбу, похожую на динозавра с гигантскими огромными глазами.

Необычного обитателя морских глубин он выловил у острова Андоя. Фотографиями жуткого улова Оскар поделился в Интернете.

Молодой человек думал, что на крючок зацепится палтус, но никак не ожидал вытащить из воды такого монстра. На самом деле данная рыба называется Chimaeras Monstrosa Linnaeus, пишет FOX 29 News.

Свое прозвище она получила за внешность. В мифологии Древней Греции существовала легенда о чудовищной женщине, все тело которой было образовано из частей разных животных.

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