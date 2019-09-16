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Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Василиса Морозова
06:30 16.09.2019
Доля затрат россиян на услуги ЖКХ варьируется от 4,6% до 15 %, в среднем она составляет 9,6%.
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
© Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress

Больше всего на жилищно-коммунальные услуги россияне тратят на Камчатке и Колыме (до 14% от семейного бюджета, что составляет более 9,7 тыс. рублей), а меньше всего в Ингушетии и Дагестане (5%).

По данным рейтинга РИА Новости, в среднем россияне отдают 9,6% бюджета на услуги ЖКХ, то есть 4,4 тысячи рублей ежемесячно. Этот показатель вырос с 2017 года на 4%.

В абсолютном выражении менее всего на ЖКУ тратят на Алтае, то есть 2374 рубля, но в процентном соотношении – это 7,7% от бюджета семьи. Жители Дагестана тратят на услуги ЖКХ в среднем 4,6% от бюджета, что составляет 2445 рублей.

По словам экспертов, позиции регионов в данном рейтинге объясняются тарифами, доходами, а также природно-географическими причинами, а также долей проживающих в квартирах, что влияет на активное пользование ЖКУ.

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