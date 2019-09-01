Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время ВЭФ

С 3 по 6 сентября над Владивостоком будет закрыто воздушное пространство в связи с проведением Восточного экономического форума. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

Исключение составят литерные, которые будут обеспечивать безопасность мероприятий форума и России, а также следующие по центральному расписанию воздушные суда и самолеты, доставляющие участников.

Восточный экономический форум соберет около 5 тысяч участников более чем из 50 стран. Самые многочисленные делегации направят во Владивосток Китай и Япония. В деловой программе ВЭФ порядка 70 мероприятий: панельные сессии, рабочие завтраки, бизнес-диалоги и круглые столы. Форум пройдет с 4 по 6 сентября.