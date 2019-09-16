Лучшая поза: врач рассказал, как правильно спать

Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Крыма Валерий Садовой назвал оптимальную позу для сна. По словам специалиста, лучше всего восстанавливать свои силы, лежа на спине. Такой отдых позволит человеку чувствовать себя бодрее и не отразится на здоровье негативным образом.

Соловьев утверждает, что поза «на боку», вредна для позвоночника, а «на животе» повышает внутрибрюшное давление. Еще опаснее спать сидя - это грозит тромбозами и отеками.

Кроме того, кардиолог объяснил, чем дневной сон полезен для организма человека. Он полагает, что отдых в середине дня положительно сказывается на работе сердца.

Однако, Соловьев считает, что представление о пользе дневного сна является поведенческим стереотипом, пишет РИА Новости. Для здоровья необходимо отдыхать не в определенное время суток, а не менее восьми часов, но добирать недостающие часы не обязательно днем, если высыпаешься ночью.