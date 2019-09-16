Названа причина пожара в пятиэтажке в Красноярске, унесшего жизни 8 человек

Пожар в многоквартирном доме в Красноярске мог возникнуть из-за короткого замыкания, вызванного перегрузкой сети. В региональном МЧС отметили, что старая проводка, вероятно, просто не выдержала напряжения после подключения сразу нескольких бытовых приборов.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в пятиэтажке погибли две семьи - восемь человек, в том числе четверо детей. Все они задохнулись продуктами горения.

Со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что следствием рассматриваются две версии - неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.