Названа причина пожара в пятиэтажке в Красноярске, унесшего жизни 8 человек
В результате возгорания в квартире погибли восемь человек, в том числе четверо детей.
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Пожар в многоквартирном доме в Красноярске мог возникнуть из-за короткого замыкания, вызванного перегрузкой сети. В региональном МЧС отметили, что старая проводка, вероятно, просто не выдержала напряжения после подключения сразу нескольких бытовых приборов.
Ранее стало известно, что в результате возгорания в пятиэтажке погибли две семьи - восемь человек, в том числе четверо детей. Все они задохнулись продуктами горения.
Со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что следствием рассматриваются две версии - неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.