В Архангельске на дороге появилась «смерть с косой»

В пятницу, 13-го сентября в Архангельске на проспекте Ленинградский у ТЦ «Макси» появился эпатажный дорожный знак. Его установили местные чиновники.

Знак представляет собой деревянный силуэт скелета в черном балахоне, который держит в одной руке табличку с ограничением скорости до 60 километров в час, а в другой - косу.

В городской администрации отметили, что с помощью инсталляции они хотели привлечь внимание водителей, чтобы они соблюдали ПДД.

Простояла фигура недолго, ее украли неизвестные. Чиновники намерены обратиться в полицию. За кражу городского имущества грозит уголовная ответственность, пишет сообщество «Открытый Архангельск».