От Античности до Афганской войны: фестиваль реконструкторов прошел в Крыму

Шестой Крымский военно-исторический фестиваль, участниками которого стали более тысячи реконструкторов из России, Болгарии, Румынии и Украины, прошел в парке Ахматовой в Севастополе, где было развернуто более 20 тематических площадок.

Участники не просто надевали костюмы определенной эпохи, которые, кстати, сделаны вручную, а полностью меняли свой образ - даже походку и речь.

На каждой площадке что-то постоянно происходило: в чистом поле метали копья, стреляли из лука, а по соседству бились на мечах и проводили пушечные турниры.

Разобраться кто здесь из какого века гостям помогали костюмы и декорации. По одежке, а вернее - по амуниции - легко отличить римского легионера от дружинника на Руси.

Здесь же специально на мель посадили корабль, чтобы на борт мог подняться любой желающий. Матросы в форме царского флота проводили экскурсию по палубе и даже учили вязать морские узлы.

Как выглядели клубы века прошлого и даже позапрошлого - на историческом фестивале демонстрировали профессиональные хореографы. Вот уж где действительно «танцуют все», даже просто прохожие.

«Я по жизни не танцор, с танцами не связан совершенно, но глядя на такого прекрасного учителя принял участие, понравилось, все здорово», - поделился впечатлениями гость фестиваля Андрей Балкин.

В середине дня, в самые знойные часы репертуар на этой импровизированной танцплощадке спокойный: упрощенная версия французской кадрили. Размеренно, но при этом синхронно. А ближе к вечеру, когда жара спадала, начинались зажигательные мазурка и полька.

Музыка - еще одно дополнение атмосферы былых эпох, как и традиционная кухня, быт и ремесла.

В этом году, по задумке организаторов, на Федюхиных высотах можно было посетить площадки Античность, Древняя Русь и Византия, Loco Cimbali (XV век), Крымская, Великая Отечественная и Афганская война.

Фестиваль проводится с 2014 года, организатором выступает агентство исторических проектов «Ратоборцы» при поддержке правительств Севастополя и Москвы, а также Российского военно-исторического общества.

