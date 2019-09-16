Данные 14 миллионов компаний и покупателей попали в Сеть

В Сеть утекли данные о 14 миллионах физических и юридических лиц. Информацию о своих клиентах случайно открыл оператор фискальных данных (ОФД) «Дримкас». Сбой произошел из-за хакерских атак на сервер, которые проходили с начала сентября.

Доступными стали электронные адреса сотрудников, номера телефонов, заключенные сделки, а также информация о покупках в магазинах и уплаченных налогах, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей компании по кибербезопасности DeviceLock.

Сейчас проблема защиты выявлена, последствия утечки устранены. Федеральная налоговая служба сообщает, что фискальные данные оказались в открытом доступе впервые. При подтверждении информации об утечке, компании придется заплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.