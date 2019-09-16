Цена нефти Brent взлетела на 19% на открытии торгов

Цены на нефть марки Brent выросли на открытии торгов более чем на 19%. Стоимость черного золота пошла вверх после того, как власти Саудовской Аравии сократили его добычу на фоне атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95. На предыдущем закрытии она составляла чуть больше $60 за баррель.

Также поднялись ноябрьские цены на нефть марки WTI - до $64,4 за баррель против $54,85 на закрытии в пятницу.

Позже Brent вернулась к уровню в $68 за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов. Ее стоимость составила $68,05. Цена за марку WTI составляет $61,14 за баррель.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco были атакованы беспилотниками, которые устроили пожары на двух крупных месторождениях. Была повреждена очищающая нефть от примесей установка. Пламя вспыхнуло на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

Ответственность за удар по объектам взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти США обвиняют в причастности Иран, в Тегеране все обвинения отрицают.