Во время матча в США загорелось футбольное поле: видео
Пожар случился из-за неисправной пиротехнической установки.
© Видео: fabriq, Youtube, barstoolsports, Twitter, ChrisHaganIndy, Twitter © Фото: barstoolsports, Twitter
Во время регулярного чемпионата Национальной лиги футбола (NFL) между «Теннесси Тайтенс» и «Индианаполис Колтс» в городе Нэшвилл (штат Теннеси) произошел пожар.
На самом краю футбольного поля загорелась пиротехническая установка, которая используется во время шоу перед открытием матчей. Пламя перекинулось на газон и стало стремительно распространяться по полю. Кадры возгорания публикуют в социальных сетях очевидцы.
Сотрудникам стадиона удалось довольно оперативно справиться согнем, после чего команды продолжили игру. По предварительным данным, никто не пострадал.