Во время матча в США загорелось футбольное поле: видео

Во время регулярного чемпионата Национальной лиги футбола (NFL) между «Теннесси Тайтенс» и «Индианаполис Колтс» в городе Нэшвилл (штат Теннеси) произошел пожар.

На самом краю футбольного поля загорелась пиротехническая установка, которая используется во время шоу перед открытием матчей. Пламя перекинулось на газон и стало стремительно распространяться по полю. Кадры возгорания публикуют в социальных сетях очевидцы.

Сотрудникам стадиона удалось довольно оперативно справиться согнем, после чего команды продолжили игру. По предварительным данным, никто не пострадал.