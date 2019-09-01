Тело умершей в Турции 12-летней россиянки отправлено в Санкт-Петербург

Тело 12-летней россиянки, умершей из-за несчастного случая в бассейне в Турции, отправлено из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Генконсульство России в Анталье и представители ритуальной службы оказали содействие в подготовке и оформлении документов, которые требовались для репатриации ребенка. Проживание и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания. Она также оплатила доставку и обеспечила сопровождение родителей в аэропорту.

За ходом расследования следят посольство РФ в Анкаре и генеральное консульство в Анталье. Они регулярно контактируют с местными властями.

Несчастный случай с 12-летней девочкой произошел 18 августа в отеле Бодрума. Руку девочки засосало в трубу отдельного бассейна. Пришедшие на помощь очевидцы помогли родителям вытащить ребенка из воды. Девочку доставили в реанимацию, где позже она умерла