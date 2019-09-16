«Чудо на кукурузном поле»: граффити о подвиге пилотов А321 открыли в Сургуте

В Сургуте торжественно открыли граффити, посвященное подвигу пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые смогли посадить лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле в Московской области, и спасли жизни 226 пассажиров, находившихся на его борту. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов.

Граффити представляет собой портреты двух пилотов - Дамира Юсупова и Георгия Мурзина - и надпись «Идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы» (с такой фразой к пассажирам обратился бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после эвакуации из салона).

Напомним, летевший из Москвы в Симферополь Airbus 15 августа совершил экстренную посадку в Подмосковье. За свои профессиональные действия пилоты самолета удостоились звания героев России.