«Чудо на кукурузном поле»: граффити о подвиге пилотов А321 открыли в Сургуте
Портреты летчиков появились на одной из многоэтажек города на улице Мира.
© Фото: Вадим Шувалов, ВКонтакте
В Сургуте торжественно открыли граффити, посвященное подвигу пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые смогли посадить лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле в Московской области, и спасли жизни 226 пассажиров, находившихся на его борту. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов.
Граффити представляет собой портреты двух пилотов - Дамира Юсупова и Георгия Мурзина - и надпись «Идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы» (с такой фразой к пассажирам обратился бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после эвакуации из салона).
Напомним, летевший из Москвы в Симферополь Airbus 15 августа совершил экстренную посадку в Подмосковье. За свои профессиональные действия пилоты самолета удостоились звания героев России.