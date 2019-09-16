Фантастические истории: Захарова о «шпионящих» за ФБР российских дипломатах

Заявление о том, что российские дипломаты прослушивают сотрудников в ФБР - не что иное, как фантастика. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат считает, что голословные обвинения России со стороны США связаны с началом президентской гонки в стране.

«Мы входим в особый период, который называется "до президентских выборов в США остался год". Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», - приводит ее слова «Говорит Москва».

Ранее издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников администрации Вашингтона сообщило, что дачи российских дипломатов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк якобы использовались для шпионажа за Федеральным бюро расследований. Доступ к дипломатической собственности был закрыт по решению президента США Барака Обамы в декабре 2016 года.