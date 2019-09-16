Иванов призвал не допускать политиканов до истории Второй мировой войны

Историей Второй мировой войны должны заниматься профессиональные специалисты, тогда не будет новых попыток ее фальсифицировать. С таким заявлением выступил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов на пленарном заседании научной конференции о стратегии СССР по предотвращению Второй мировой войны.

Сама конференция состоялась на фоне громких политических скандалов в Чехии и Болгарии. В минувший четверг районные власти Праги приняли решение о переносе памятника маршалу Коневу, освобождавшему столицу Чехословакии, в музей. На его место планируют поставить другой монумент. При том, что сам президент Чехии Милош Земан назвал произошедшее позором.

А в Болгарии в начале сентября и вовсе обратились к России с призывом отказаться от термина «освобождение» в контексте борьбы с нацизмом в годы Второй мировой.

«Это все прямая политизация истории. Попытки поставить с ног на голову и причины, и итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Историю надо оставить историкам, убрать все политиканство, всю, так скажу, информационно-спекулятивную составляющую. И дать возможность людям объективно изучать документы, факты, и тогда все будет в порядке», - подчеркнул Сергей Иванов.

Также председатель попечительского совета РВИО высказал свое мнение относительно пакта Молотова-Риббентропа. По его словам, советско-германский договор о ненападении был достижением отечественной дипломатии, которым следует гордиться, поскольку этот документ обеспечил защиту национальных интересов СССР. Во-первых, удалось значительно отодвинуть западную границу Советского Союза, во-вторых - избежать войны на два фронта - с Германией и Японией.