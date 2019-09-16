В Подмосковье запустили приложение для безопасной покупки жилья

Сервис «Подмосковные стройки», предназначенный для наблюдения за ходом строительства зданий, запустили на платформе мобильного приложения «Добродел». Здесь размещена подробная информация о строящейся недвижимости и сроках продажи квартир.

Разработчик «Подмосковных строек» Главгосстройнадзор Московской области. Сервис представляет собой карту, на которой показана скорость возведения объектов. Для удобства они обозначены разными цветами, позволяющими дольщикам и всем жителям Подмосковья контролировать скорость возведения зданий, пишет «360».

В зависимости от темпов строительства, дома на карте обозначаются разными цветами - зеленым (застройщик придерживается графика), желтым (отстает от плана), красным (есть риск стать обманутым дольщиком) и синим (строительство здания запланировано).

Также сервис позволяет узнать о количестве техники и рабочих, которые сейчас задействованы на площадке, а также почитать отзывы клиентов.