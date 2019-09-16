Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Дачная амнистия»: в России вступили в силу поправки к закону

Владислав Кустов
23:15 16.09.2019
Россиянам вернули возможность регистрировать дачные и садовые дома, а также оформлять в собственность земельные участки в упрощенном порядке.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Egmont Strigl, http imagebroker.com# search, Globallookpress

С понедельника, 16 сентября, в силу вступили изменения в закон о «дачной амнистии». Новые поправки вводятся к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Главное, что новые поправки разрешают дачникам оформить самовольно занятые участки земли, правда при одном условии - собственник должен занимать участок не менее 15 лет.

Например, согласно поправкам садоводы могут узаконить прирезанные сотки, если реальная площадь их участков больше задокументированной. Помимо 15 лет эксплуатации собственник должен соблюсти еще и следующие пункты: «прирезаемая» площадь не превышает нормы установленные местной администрацией или составляют не больше 10% от законной площади участка, а также если нет споров за землю с соседями.

Размежевать свой участок теперь можно за счет бюджета. Новая поправка упрощает комплексное межевание, то есть установку границ участков сразу в нескольких товариществах. 30 регионов уже готовятся к кадастровым работам в этом году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.09.2019, 23:11
«Победная рюмка»: как дагестанские ополченцы остановили вторжение террористов 20 лет назад
Дата16.09.2019, 15:18
Зенитный ракетный полк в Арктике перевооружен на С-400
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата16.09.2019, 15:50
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:57 В стране и мире
Видео
Оторвался парашют: россиянин разбился в Турции
22:34 В стране и мире
Видео
От укуса комара до смерти: чем опасна лихорадка Западного Нила
21:58 В стране и мире
Так лучше: мистера Бина добавили на известные классические картины
21:54 В стране и мире
Видео
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
21:21 В стране и мире
Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Демоны!»: беременная американка испугалась своей дочери на снимке УЗИ
Видео
СМИ: врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк
«Первые белые мухи»: заморозки и снег придут в Москву
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера
Москвичей предупредили о приближении барической «пилы»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.