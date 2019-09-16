«Дачная амнистия»: в России вступили в силу поправки к закону

С понедельника, 16 сентября, в силу вступили изменения в закон о «дачной амнистии». Новые поправки вводятся к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Главное, что новые поправки разрешают дачникам оформить самовольно занятые участки земли, правда при одном условии - собственник должен занимать участок не менее 15 лет.

Например, согласно поправкам садоводы могут узаконить прирезанные сотки, если реальная площадь их участков больше задокументированной. Помимо 15 лет эксплуатации собственник должен соблюсти еще и следующие пункты: «прирезаемая» площадь не превышает нормы установленные местной администрацией или составляют не больше 10% от законной площади участка, а также если нет споров за землю с соседями.

Размежевать свой участок теперь можно за счет бюджета. Новая поправка упрощает комплексное межевание, то есть установку границ участков сразу в нескольких товариществах. 30 регионов уже готовятся к кадастровым работам в этом году.