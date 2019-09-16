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Тест четырехдневки: сокращенную неделю могут вести на российских предприятиях

Андрей Аркадьев
02:28 16.09.2019
Вопрос сокращения трудовой недели обсудят на совещании в Минтруде.
Тест четырехдневки: сокращенную неделю могут вести на российских предприятиях
© Фото: Aleksandr Schemlyaev, Globallookpress

В Министерстве труда и социального развития пройдет совещание, на котором обсудят введение четырехдневной недели на некоторых предприятиях.

Эксперимент по переходе на четырехдневку могут провести в ряде компаний, входящих в нацпроект по повышению производительности, сообщает газета «Известия».

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включает в себя 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Это компании, которые занимаются обрабатывающим производством, сельским хозяйством, строительством, наукой.

На некоторых из этих предприятий могут запустить пилотный проект. Однако, по словам замминистра экономического развития Петра Засельского, вопрос еще не проработан и конкретных параметров введения укороченной недели нет.

«Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», - приводит издание его слова.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в перспективе Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Позже глава российского правительства заявил, что «четырехдневка» в нашей стране для некоторых профессий может наступить «хоть завтра», однако для других это остаются вопросом будущего.

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