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Оторвался парашют: россиянин разбился в Турции

Дарья Муромова
22:57 16.09.2019
Решивший заняться экстремальным спортом турист из России находился на высоте трех десятков метров, когда по неизвестным причинам произошел обрыв каната.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sonja Jordan, image, BROKER.com, Globallookpress

В больнице турецкой Антальи скончался россиянин 2001-го года рождения, получивший тяжелые травмы во время парасейлинга - полета на парашюте за катером. Об этом сообщило российское генкосульство в Facebook.

При этом, мать юноши, которая также пострадала в результате инцидента, по словам дипломатов, уже выписана из больницы.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу. Решившие заняться экстремальным спортом туристы из России находились на высоте трех десятков метров, когда по неизвестным причинам произошел обрыв каната. Сильным порывом ветра они были отброшены на прибрежные пальмы.

Сегодня турецкая полиция задержала двух сотрудников местной турфирмы, которая предоставляла услуги по парасейлингу - их допрашивают.

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