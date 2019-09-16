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От укуса комара до смерти: чем опасна лихорадка Западного Нила

Дарья Муромова
22:34 16.09.2019
Сейчас вспышки лихорадки Западного Нила зафиксированы в Астраханской, Волгоградской областях, но больше всего - в Ростовской.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Мало изученная, но уже очень агрессивная лихорадка Западного Нила атакует россиян и жителей стран Европы. Вирус передается через укус комара, но главная проблема заключается в том, что опасное заболевание часто путают с гриппом и не могут вовремя диагностировать.

В России данная болезнь была зафиксирована 20 лет назад. Ранее этот вирус был распространен только в странах Африки, но, в том числе и из-за климатических изменений, постепенно перешел на европейский континент.

Доктор наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов уверен, что главная сложность состоит в том, что в данный момент нет протоколов лечения лихорадки и вакцины против нее.

«Основную часть больных госпитализируют на пятый-шестой день заболевания, что затрудняет лечение. Диагноз первоначально был поставлен правильно только у 4,6% заболевших. Обычно ставили диагноз «грипп и другие ОРВИ», - рассказал Амбалов о своих наблюдениях.

По его словам, из-за ошибочного диагноза больные в стационаре получали от девяти до 29 препаратов, включая антибиотики, что недопустимо. И только 15% заболевших лихорадкой Западного Нила получили качественное лечение.

Ученый отметил, что эта лихорадка подвержена мутации, поэтому в перспективе она может породить новые виды вирусов.

«И у нас в стране, и за рубежом врачи не всегда желают использовать законы постановки диагноза, хотя вспышки с похожими симптомами болезни происходят в одних и тех же местах. Отсюда летальность и все беды. Ошибаться в диагностике геморрагических лихорадок нельзя. Но поставить правильный диагноз непросто, ведь есть около 15 похожих лихорадок», - приводит слова Амбалова aif.ru.

Однако распознать лихорадку Западного Нила все же можно. Самыми очевидными симптомами этой болезни являются резкое ухудшение состояния, усиливающаяся головная боль, высокая температура, дрожь в теле, рвота и озноб. Такие же признаки характерны для ОРВИ и гриппа, поэтому важно сразу обращаться к врачу.

Сейчас вспышки лихорадки Западного Нила зафиксированы в Астраханской, Волгоградской областях, но больше всего - в Ростовской. Там уже зафиксировано более ста заболевших.

Переносчиками болезни являются комары, поэтому важно обезопасить себя простыми способами: носить покрывающую все тело одежду, а также использовать защитные кремы и спреи. При этом в помещении желательно установить противомоскитную сетку.

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