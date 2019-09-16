Глава Кузбасса предложил улучшать экологию в РФ через развитие энергетики

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал при разработке климатической политики России в обязательном порядке анализировать социально-экономические последствия ратификации Парижского соглашения. На заседании рабочей группы Госсовета по энергетике обсуждали снижение выбросов парниковых газов и участие России в международных соглашениях по климату.

Как отметил Цивилев, национальная политика по регулированию парниковых газов должна включать, прежде всего, меры не по ограничению их количества, а по стимулированию их поглощения. Кроме того, по словам Цивилева, нельзя облагать предприятия налогом на выбросы. Это приведет к увеличению финансовой нагрузки на базовые отрасли экономики и росту тарифов. Достичь цели можно через развитие энергетики и увеличение энергоэффективности.

«Мы будем уменьшать количество парниковых газов, будем выполнять указ президента, но будем идти другим путем - будем стимулировать развитие энергетики, чтобы она была эффективна и меньше выбрасывала парниковых газов. Если мы пойдем по пути модернизации энергетики, ее развития, энергосбережения, то это позволит улучшить экологию и конкурировать на мировых рынках хорошо. И это позволит платить достойные заработные платы», - подчеркнул губернатор.

Начиная с 90-го года Россия сократила выбросы парниковых газов на 49%. Наша страна - абсолютный лидер среди крупнейших государств по сокращению выбросов парниковых газов.