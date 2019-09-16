Так лучше: мистера Бина добавили на известные классические картины
Подборка фоторабот была опубликована на популярном развлекательном портале.
© Фото: sadanduseless.com
На сайте Sad and useless, который собирает подборки «грустного и бесполезного» юмора, появилась забавная подборка отфотошопленных картин, главные герои которых были заменены на Роуэна Аткинсона. Британский актер прославился исполнением роли мистера Бина в одноименном комедийном киносериале.
Так, Аткинсон появился на полотнах Винсента Ван Гога, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и других художников.
«С мистером Бином все лучше. Почему классические картины будут исключением?», - написали авторы подборки.