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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Дарья Муромова
21:54 16.09.2019
Глава российского государства привел в пример Иран и Турцию, которые ранее закупили у России комплексы С-300 и С-400.
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
© Фото: Минобороны России

Россия может помочь Саудовской Аравии защитить свое государство, если ее руководство решит закупить российское вооружение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение», - сказал Путин.

Он привел в пример власти Ирана, которые закупили С-300, а также Турцию, которая заключила с Россией контракт на поставку С-400, а сейчас ведет новые переговоры в военно-технической сфере.

«Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», - цитирует ТАСС Путина, прокомментировавшего возможные поставки российского вооружения в Саудовскую Аравию.

Напомним, несколько дней назад на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии произошли пожары - причиной стали атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые пригрозили стране новыми нападениями.

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