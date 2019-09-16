Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений

Россия и Турция ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Путин напомнил, что между Москвой и Анкарой уже заключен контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400. Недавно Россия завершила второй этап поставок.

По итогам Путин назвал совместную работу сторон в военно-технической сфере успешной.

Турецкий лидер уже посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Путиным. По словам Эрдогана, Турция заинтересовалась Су-35 и Су-57. Сейчас стороны ведут переговоры о поставках российских истребителей, пишет РИА Новости.