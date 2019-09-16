Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений

Дарья Муромова
21:21 16.09.2019
Путин напомнил, что между Москвой и Анкарой уже заключен контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400.
Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений
© Фото: Минобороны России

Россия и Турция ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Путин напомнил, что между Москвой и Анкарой уже заключен контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400. Недавно Россия завершила второй этап поставок.

По итогам Путин назвал совместную работу сторон в военно-технической сфере успешной.

Турецкий лидер уже посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Путиным. По словам Эрдогана, Турция заинтересовалась Су-35 и Су-57. Сейчас стороны ведут переговоры о поставках российских истребителей, пишет РИА Новости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.09.2019, 23:11
«Победная рюмка»: как дагестанские ополченцы остановили вторжение террористов 20 лет назад
Дата16.09.2019, 15:18
Зенитный ракетный полк в Арктике перевооружен на С-400
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата16.09.2019, 15:50
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:54 В стране и мире
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
21:21 В стране и мире
Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений
21:11 Армия
Видео
«Центр-2019»: расчеты «Искандеров» перебрасывают в Казахстан
20:49 В стране и мире
В МИД заявили о продолжении стратегического диалога между РФ и США
20:41 В стране и мире
Видео
Ополченца ДНР расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Демоны!»: беременная американка испугалась своей дочери на снимке УЗИ
Видео
СМИ: врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк
«Первые белые мухи»: заморозки и снег придут в Москву
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера
Москвичей предупредили о приближении барической «пилы»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.