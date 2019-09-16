В МИД заявили о продолжении стратегического диалога между РФ и США

Москва и Вашингтон, несмотря на трудности во взаимоотношениях, ведут диалог по стратегической стабильности - поводов для паники нет, но некоторые вопросы сохраняются. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Оснований для паники нет, но тревога присутствует», - сказал Рябков.

Он добавил, что в некоторых кругах в Вашингтоне возникло мнение, что с помощью разных средств, включая и оборонительные, и наступательные, можно обеспечить себе абсолютную безопасность.

«Эта иллюзия может привести к неправильным решениям. Мы об этом говорим открыто, в том числе разбираем американские доктринальные установки в военной области, когда ведем соответствующий диалог с американскими коллегами», - отметил Рябков в эфире НТВ.

Дипломат подчеркнул, что дискуссия на данную тему за закрытыми дверями идет «вполне профессионально».