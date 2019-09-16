Ополченца ДНР расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО

Ополченца ДНР, участника боев за Донецкий аэропорт и под Дебальцево, Романа Джумаева убили на пороге собственного дома в Мариуполе почти сразу после того, как украинский суд выпустил его из СИЗО под домашний арест.

По словам очевидцев, 16 сентября примерно в 11.30 злоумышленник позвонил в дверь квартиры, и когда Джумаев открыл ее, расстрелял его в упор. Всего, по предварительным данным, в ополченца выпустили восемь пуль. Мужчина скончался до приезда скорой, пишет сайт города Мариуполя.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как из подъезда врачи выводят мать и бабушку погибшего, женщины громко плачут.

В нацполиции Украины подтвердили факт того, что 28-летнего ранее судимого мариупольца убили на пороге квартиры. В настоящее время ведется операция по установлению личности и задержанию преступника.

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Роман Джумаев родился в Мариуполе в 1991 году. В 2014, после государственного переворота на Украине, он ушел воевать в Донбассе на стороне ДНР. Через год он покинул ополчение и переехал жить в Белоруссию, однако в 2017 году был задержан Службой безопасности Украины, когда хотел попасть в страну, чтобы встретиться с семьей.