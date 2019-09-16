Путин помиловал троих осужденных

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Одна из помилованных - Наталья Сапоцкая, осужденная за незаконный оборот наркотиков. Ее срок сократят с шести до трех с половиной лет лишения свободы. К торговле запрещенными веществами ее принуждал муж, а на иждивении женщины находятся четверо детей.

Вторая помилованная, Оксана Ивасюк, убила своего мужа, который напал на нее. Женщина сократят срок пребывания в колонии до пяти лет и шести месяцев.

Также раньше срока выйдет пенсионер Алексей Давыдов. Он оказался в колонии за нападение с ножом на человека. Его освободят из-за хронического заболевания и невозможности оказывать ему квалифицированную медицинскую помощь на территории исправительного учреждения.