Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

Страшный пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. Сообщение в возгорании поступило на пуль пожарных в 22.26 по московскому времени, к этому моменту пламя уже вырывалось из окон квартиры на третьем этаже.

В огне погибли восемь человек, из которых четверо - дети, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В настоящее время на месте работают следователи, которые проводят проверку причин трагедии.

При этом источник в экстренных службах назвал две рассматриваемые версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание, передает ТАСС.

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар был ликвидирован в 23.36 мск.