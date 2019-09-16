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Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

Наталья Вальханская
02:12 16.09.2019
Следователи рассматривают две основные версии возникновения возгорания.
Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress

Страшный пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. Сообщение в возгорании поступило на пуль пожарных в 22.26 по московскому времени, к этому моменту пламя уже вырывалось из окон квартиры на третьем этаже.

В огне погибли восемь человек, из которых четверо - дети, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В настоящее время на месте работают следователи, которые проводят проверку причин трагедии.

При этом источник в экстренных службах назвал две рассматриваемые версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание, передает ТАСС.

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар был ликвидирован в 23.36 мск.

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