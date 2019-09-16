В России поменяются правила ухода в отпуск

В России с первого октября люди, работающие по трудовому договору, смогут уйти в отпуск по новым правилам.

Теперь писать заявление от руки и передавать его в руки начальства будет необязательно - достаточно будет заполнить электронный документ.

Исходя из поправок в Трудовом кодексе, новое правило коснется только тех организаций, где в трудовом договоре предусмотрены условия об электронном документообороте.

Электронное заявление на отпуск будет равносильно бумажной версии. При этом электронный вариант будет необходим лишь в том случае, если сотрудник хочет уйти на отдых вне установленного графика. Если график зафиксирован, заявление не потребуется.

Также корректировки коснутся финансовой составляющей. С первого октября отпускные должны будут выплачивать минимум за три рабочих дня до выхода работника в отпуск.