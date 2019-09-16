Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Усилия России, Турции и Ирана позволили стабилизировать обстановку в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия», - сказал российский лидер в ходе трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.

Президент отметил, что первоочередной задачей он считает продолжение борьбы с терроризмом в Сирии. При этом он подчеркнул недопустимость попыток поделить САР на зоны влияния.

«Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», - заявил он.

По словам Путина, зона деэскалации в Сирии, которая вызывает наибольшую обеспокоенность, не может служить плацдармом для провокаций, для этого всем заинтересованным сторонам нужно сообща противодействовать террористической угрозе в Идлибе.

Также президент России отметил продуктивность переговоров и подчеркнул, что договоренности послужат окончательному урегулированию в САР.