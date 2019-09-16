Правительство Крыма поддержало двойное название полуострова

Вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о переименовании полуострова в Республику Крым - Тавриду. Об этом он сообщил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», на который прибыла и делегация из Греции.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым - Таврида», - заявил Мурадов.

Он отметил, что после образования Российской Федерации в ряде субъектов страны используется двойное название - устоявшееся и историческое. Среди них Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и другие.

Мурадов считает, что такое предложение крымских греков свидетельствует о том, что они «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков».

Политик добавил, что если данную инициативу поддержат жители полуострова, то ее смогут обсудить на уровне Государственного совета Республики Крым и в других органах власти, пишет «Российская газета».