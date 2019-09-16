Жертвы вечной молодости: к чему приводит использование стволовых клеток

В России опять возобновилась дискуссия о смертельном вреде, который способно нанести непроверенное использование стволовых клеток. Они способны превращаться в любые органы, они есть в любом организме, благодаря чему он не теряет способности к восстановлению. Но в процессе старения число стволовых клеток уменьшается. И тут на помощь приходит медицина красоты.

Невероятное количество знаменитостей, умерших от онкологии, в последние годы породило разговоры о том, что клетки не всегда полезны.

«Я не знаю, делала ли Настя стволовые клетки, не делала. Я знал людей, которые делали эти стволовые клетки, и сегодня их нет в живых. Это известные, великие актеры», - заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Тут же вспомнилась история Жанны Фриске. Как уверяет продюсер Андрей Разин, к клеточному омоложению певица прибегала. Похожие версии звучали после смерти Дмитрия Хворостовского, Олега Янковского и Любови Полищук.

«На территории Российской Федерации эта процедура не разрешена. И проводится она, естественно, без лицензии. И это, если можно так сказать, считается как эксперименты», - рассказала врач-косметолог Юлия Латыпова.

Чаще всего в косметологии используют фибропласты - клетки соединительной ткани, отвечающие за заживление. Берут их из собственного биоматериала пациента. После чего процессы омоложения запускаются якобы мгновенно. Вот только ученые утверждают: стремясь к вечной молодости, можно умереть молодым.

«Почему запретили в большинстве стран использовать клеточную терапию для лечения большинства заболеваний? Именно клеточную терапию, связанную со стволовыми клетками. В очень большом проценте случаев дали побочное действие - злокачественные опухоли. Чаще всего, конечно, это лейкозы», - рассказал онколог Даниил Щепеляев.

Еще один факт, объединяющий истории Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске: обе они, возможно, прибегали к ЭКО. В поддержку гипотезы - обе они попали в больницу вскоре после родов.

Как рассказала врач-гинеколог Ирина Филатова, перед проведением процедуры искусственного оплодотворения будущую маму проверяют на вероятность онкологического заболевания. У Заворотнюк высокий риск заболеть онкологией - отец и брат актрисы скончались именно от этого диагноза. Но что стало причиной ее заболевания - стволовые клетки или их применение на фоне уже развивающейся раковой опухоли - остается загадкой.