СМИ: врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк

Врачи прекратили лечение опухоли головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Mash.

Сейчас актриса находится в глубокой коме, из-за чего медики не могут провести операцию или любую другую терапию. За состоянием Заворотнюк следят анестезиологи-реаниматологи. Отмечается, что организм женщины очень слаб.

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одной из московских клиник в тяжелом состоянии. Ее доставили в медучреждение с отеком мозга и другими осложнениями, которые были спровоцированы опухолью головного мозга.

По данным СМИ, после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.