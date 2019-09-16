В Москве около 60 клиник пластической хирургии лишили лицензии
По данным Росздравнадзора, за полгода проверено 136 клиник, 63 из них прекратили деятельность пластической хирургии.
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Более 60 московских клиник пластической хирургии за первое полугодие 2019 года лишили лицензии из-за их несоответствия требованиям безопасности. Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Андрей Плутницкий.
«В прошлом году было выдано 218 предписаний клиникам пластической хирургии. За полгода проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии», - заявил Плутницкий.
Он добавил, что главная задача проверок - привлечь к ответственности виновных лиц, а не «прийти и покарать».
«У нас со Следственным комитетом тоже выработано взаимодействие - привлечь конкретное лицо, виновное, в связи с произошедшим событием», - цитирует Плутницкого РИА Новости.