На Украине стартовали совместные с НАТО учения «Стремительный трезубец-2019»

Во Львовской области под патронажем Пентагона и при участии контингента НАТО сегодня стартовали совместные учения «Стремительный трезубец-2019».

На базу Нацакадемии сухопутных войск Украины прибыли подразделения из 13 государств - всего около трех с половиной тысяч человек. В учениях будут задействованы 600 единиц техники, в том числе вертолеты.

Цель маневров состоит в отработке взаимодействия между подразделениями ВСУ и Североатлантического альянса, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Офицеров будут обучать управлению войсками с использованием компьютерного моделирования реального боя. Личный состав во время полевого выхода пройдет подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Первым этапом учений стала сдача нормативов по оказанию помощи раненым.