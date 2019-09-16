В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся

В Томске рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб и опрокинулся. Инцидент произошел сегодня, 16 сентября.

На кадрах с места происшествия видно - «ПАЗ» лежит на боку. Рядом работают сотрудники полиции. Внутри было около 20 пассажиров. По предварительным данным, 12 из них пострадали. Людям оказали медицинскую помощь, госпитализировать никого не пришлось.

«50-летний водитель маршрутного автобуса "ПАЗ", двигаясь по улице Иркутский тракт, 61, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего транспортное средство опрокинулось на бок», - говорится на сайте УМВД РФ по Томской области.

В транспортной компании рассказали, что перед выходом в рейс водитель прошел обязательный медосмотр.