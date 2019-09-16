#НастяЖиви: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Заворотнюк
Пользователи в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк. Они делают публикации с хэштегом #НастяЖиви.
@o_korobova: «Я просто сражена новостью о болезни Насти Заворотнюк. Такая востребованная актриса! Крошечке-дочке еще нет годика. Как же так? #НастяЖиви».
@ZaurKerimoff: «#НастяЖиви, борись! Всем сердцем с вами #АнастасияЗаворотнюк Скорейшего выздоравления!».
@peissan1: «Она справится. #НастяЖиви».
nikolaytimofeev7537: «Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Выздоравливай! #НастяЖиви».
В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании актрисы. Позднее сразу несколько изданий заявили, что медики одной из московских клиник ввели актрису в состояние медикаментозной комы, а также подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.