НастяЖиви: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Заворотнюк

Пользователи в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк. Они делают публикации с хэштегом #НастяЖиви.

@o_korobova: «Я просто сражена новостью о болезни Насти Заворотнюк. Такая востребованная актриса! Крошечке-дочке еще нет годика. Как же так? #НастяЖиви».

@ZaurKerimoff: «#НастяЖиви, борись! Всем сердцем с вами #АнастасияЗаворотнюк Скорейшего выздоравления!».

@peissan1: «Она справится. #НастяЖиви».

nikolaytimofeev7537: «Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Выздоравливай! #НастяЖиви».