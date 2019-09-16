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Сноуден призвал чиновников не пользоваться WhatsApp и Telegram

Дарья Муромова
17:31 16.09.2019
Сноуден назвал оба популярных мессенджера опасными для использования чиновниками и членами правительства.
Сноуден призвал чиновников не пользоваться WhatsApp и Telegram
© Фото: pixabay

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал ошибкой использование мессенджеров WhatsApp и Telegram чиновниками и членами правительства.

Во время разговора со Сноуденом на радиостанции France Inter журналист привел в пример Францию: так, премьер-министр Эдуар Филипп использует WhatsApp, а глава государства Эммануэль Макрон отдает предпочтение Telegram. На это Сноуден заявил, что использование WhatsApp министрами является «большой ошибкой». Он отметил, что в 2014 году владельцем мессенджера стала компания Facebook Inc.

«Они слой за слоем удаляют различные уровни защиты», - пояснил Сноуден.

По его мнению, это позволяет компании узнавать при необходимости содержание разговоров и переписок. О Telegram Сноуден отозвался также критично.

«Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр», - подчеркнул он.

При этом Сноуден согласился, что оба мессенджера безопаснее SMS-сообщений. Он рекомендовал пользоваться приложениями Signal и Wire, которые, как он считает, используют лучшее шифрование.

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