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Миф или правда: онколог рассказал, может ли ЭКО привести к раку

Александра Арсентьева
17:10 16.09.2019
Как заявил врач, вопрос о связи процедуры ЭКО с риском возникновения злокачественных опухолей является небезосновательным - для того, чтобы забеременеть, организм женщины подвергается сильной гормональной атаке.
Миф или правда: онколог рассказал, может ли ЭКО привести к раку
© Фото: Pixabay

Причиной онкологии у человека могут быть разные факторы, в том числе  травмы, стресс или наследственность. Если многие причины широко известны, а их влияние на развитие заболевания доказано, то вокруг ЭКО есть определенные вопросы. В беседе с  телеканалом «360» заслуженный врач России, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Богданова объяснила, может ли процедура вызывать злокачественные образования.

По словам врача, вопрос о связи процедуры ЭКО с риском возникновения злокачественных опухолей является небезосновательным - для того, чтобы забеременеть, организм женщины подвергается сильной гормональной атаке.

«Во время процедуры пациентке вводятся большие дозы различных гормональных средств для того, чтобы вызвать одновременное созревание как можно большего числа яйцеклеток в яичниках. Потом они забираются, что тоже не безразлично для организма», - рассказала Богданова.

Затем специалистами проводится оплодотворение яйцеклеток в пробирках, замораживают их и начинают готовить пациентку к внедрению и принятию организмом женщины отобранных эмбрионов. Для этого женщине,  опять  назначают гормональные препараты.

Богданова отметила, чтобы беременность и роды прошли успешно, женщине так же нужно  принимать определенные лекарства.

«Таким образом, с процедурой ЭКО связан комплекс проблем и психологических, духовно-нравственных, этических и чисто медицинских. Естественно, что это не может проходить бесследно для организма человека и самой личности человека», - заявила врач.

По словам Богдановой, сейчас появляются первые публикации медиков, которые связаны с исследованиями влияния процедуры ЭКО на риск развития онкологии. По предварительной информации, повышается риск заболеть раком молочной железы, раком яичников и раком головного мозга. Она отметила, что на данном этапе говорить о статистической достоверности итогов и делать однозначные выводы нельзя.

С данным мнением не согласился главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев. По его словам,  процедура является безопасной и перед вмешательством каждую женщину, которая хочет сделать ЭКО, проверяют на наличие разных заболеваний.

Он отметил, что доказанных фактов того, что ЭКО провоцирует опухоли нет. Пылев добавил, что если у пациента уже имеются опухоли, то ЭКО может спровоцировать прогрессию уже существующего заболевания.

В последние дни в СМИ появилась информация о заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк. По неподтвержденным данным, врачи у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга. Озвучена версия, что онкологическое заболевание могла вызвать процедура ЭКО, которую артистка сделала перед рождением дочери.

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