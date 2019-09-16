Зеленский обозначил свою «главную миссию» на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей «главной миссией» на посту лидера страны «завершение войны» и «деоккупацию» территорий Незалежной. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая приехала в Киев с официальным визитом.

«И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии. Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе», - отметил Зеленский в разговоре с Чапутовой.

Украинский президент добавил, что Европа не в безопасности, пока Россия якобы не соблюдает международное право. Поэтому Киев надеется на поддержку со стороны Братиславы требований Незалежной о полном выводе из Украины «оккупационных войск», а также о возвращении всех «оккупированных» территорий. Трансляция брифинга Зеленского и Чапутовой велась на странице украинского лидера в Facebook, пишет РБК.