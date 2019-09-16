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Нонна Гришаева опубликовала трогательный пост, посвященный Анастасии Заворотнюк

Александра Арсентьева
16:20 16.09.2019
СМИ сообщили, что у актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Нонна Гришаева опубликовала трогательный пост, посвященный Анастасии Заворотнюк
© Фото: Natalia Shakhanova, globallookpress

Актриса Нонна Гришаева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный Анастасии Заворотнюк.

«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя», - написала актриса.

В комментариях под публикацией множество людей высказались в поддержку артистки, люди желают Заворотнюк скорейшего выздоровления. 

Ранее Mash сообщил, что у актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Как пишут СМИ, Заворотнюк находится в состоянии комы в одной из московских клиник. Муж 48-летней артистки, фигурист Петр Чернышев, и ее мать по очереди дежурят у постели актрисы. По некоторым источникам, Заворотнюк была госпитализирована в клинику с отеком мозга и прочими осложнениями, которые были вызваны опухолью головного мозга.

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