Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лихорадка Западного Нила поразила Ростовскую область

Ксения Николаева
16:59 16.09.2019
Источники лихорадки Западного Нила - птицы, обитающие в водоемах, мелкий рогатый скот, домашние животные, переносчики - комары и клещи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alvaro Fuente, ZUMAPRESS, globallookpress

Лихорадка Западного Нила атаковала Ростовскую область - уже зафиксировано более ста заболевших. Распространяется инфекция через укусы комаров, но симптомы болезни проявляются не сразу - инкубационный период может достигать трех недель.

Пострадавшая Ольга Специан и подумать не могла, что обычный маленький комар может стать причиной больших бед. Вылазка на природу закончилась на больничной койке. Почти две недели за ее жизнь боролись ростовские врачи. Женщина не сразу поверила, что у нее обнаружили редкую болезнь.

Специан повезло, ведь последствия могут быть самыми разными. Болезнь сложно диагностировать. Симптомы - как у обычной простуды, но иногда и вовсе могут не проявляться. В тяжелых случаях инфекция может вызывать энцефалит или менингит, влиять на нервную систему, а на фоне хронических заболеваний может даже оказаться смертельной.

Первые случаи заболевания лихорадкой Западного Нила на юге России диагностировали еще несколько лет назад. Но такого большого размаха еще не было. Сложная обстановка сейчас наблюдается не только в Ростовской области, но и в соседних - Астраханской, Волгоградской, Краснодарском крае.

Только в Ростовской области за этот сезон лихорадкой Западного Нила заразились более 70 человек. Обезопасить себя несложно: отправляясь на природу, в леса или к водоемам, нужно надевать одежду, покрывающую тело, и использовать средства от комаров - кремы или спреи. А при первых симптомах болезни - высокой температуре или тошноте и ознобе - обязательно обратиться в больницу.

Источники лихорадки Нила - птицы, обитающие в водоемах, мелкий рогатый скот, домашние животные, переносчики - комары и клещи. А вот первопричиной служат изменчивый климат, высокая влажность и частые разливы рек. Из-за этого популяция комаров растет. Очагами могут стать даже подвалы жилых домов и другие необработанные территории. Именно поэтому важно косить траву, убирать территорию и обрабатывать хозпостройки.

Сейчас в парках и скверах, возле водоемов и на берегу Дона специалисты проводят обработку - специальным раствором равномерно опрыскивают траву и поверхность земли. Это убивает и комаров, и клещей - переносчиков болезни. Процедуру необходимо проводить только в защитных средствах - костюм, противогаз, резиновые перчатки.

Пока местные власти борются с наплывом комаров в городе, жители могут обезопасить свои дома противомоскитными сетками на окнах и поменьше бывать на природе. Пик активности комаров подходит к концу - в городах их все меньше, а значит, опасное заболевание под контролем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.09.2019, 23:11
«Победная рюмка»: как дагестанские ополченцы остановили вторжение террористов 20 лет назад
Дата16.09.2019, 15:18
Зенитный ракетный полк в Арктике перевооружен на С-400
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата16.09.2019, 15:50
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:59 В стране и мире
Видео
Лихорадка Западного Нила поразила Ростовскую область
16:42 В стране и мире
«Это какой-то ужас»: Борис Смолкин прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
16:34 Армия
Видео
«Ночные охотники» и «Аллигаторы»: кадры масштабного авиашоу в Ростове-на-Дону
16:20 В стране и мире
Нонна Гришаева опубликовала трогательный пост, посвященный Анастасии Заворотнюк
16:15 В стране и мире
Зеленский обозначил свою «главную миссию» на посту президента
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Москвичей предупредили о приближении барической «пилы»
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера
Ритуальные жертвы: выдвинута новая версия гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.