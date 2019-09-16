Лихорадка Западного Нила поразила Ростовскую область

Лихорадка Западного Нила атаковала Ростовскую область - уже зафиксировано более ста заболевших. Распространяется инфекция через укусы комаров, но симптомы болезни проявляются не сразу - инкубационный период может достигать трех недель.

Пострадавшая Ольга Специан и подумать не могла, что обычный маленький комар может стать причиной больших бед. Вылазка на природу закончилась на больничной койке. Почти две недели за ее жизнь боролись ростовские врачи. Женщина не сразу поверила, что у нее обнаружили редкую болезнь.

Специан повезло, ведь последствия могут быть самыми разными. Болезнь сложно диагностировать. Симптомы - как у обычной простуды, но иногда и вовсе могут не проявляться. В тяжелых случаях инфекция может вызывать энцефалит или менингит, влиять на нервную систему, а на фоне хронических заболеваний может даже оказаться смертельной.

Первые случаи заболевания лихорадкой Западного Нила на юге России диагностировали еще несколько лет назад. Но такого большого размаха еще не было. Сложная обстановка сейчас наблюдается не только в Ростовской области, но и в соседних - Астраханской, Волгоградской, Краснодарском крае.

Только в Ростовской области за этот сезон лихорадкой Западного Нила заразились более 70 человек. Обезопасить себя несложно: отправляясь на природу, в леса или к водоемам, нужно надевать одежду, покрывающую тело, и использовать средства от комаров - кремы или спреи. А при первых симптомах болезни - высокой температуре или тошноте и ознобе - обязательно обратиться в больницу.

Источники лихорадки Нила - птицы, обитающие в водоемах, мелкий рогатый скот, домашние животные, переносчики - комары и клещи. А вот первопричиной служат изменчивый климат, высокая влажность и частые разливы рек. Из-за этого популяция комаров растет. Очагами могут стать даже подвалы жилых домов и другие необработанные территории. Именно поэтому важно косить траву, убирать территорию и обрабатывать хозпостройки.

Сейчас в парках и скверах, возле водоемов и на берегу Дона специалисты проводят обработку - специальным раствором равномерно опрыскивают траву и поверхность земли. Это убивает и комаров, и клещей - переносчиков болезни. Процедуру необходимо проводить только в защитных средствах - костюм, противогаз, резиновые перчатки.

Пока местные власти борются с наплывом комаров в городе, жители могут обезопасить свои дома противомоскитными сетками на окнах и поменьше бывать на природе. Пик активности комаров подходит к концу - в городах их все меньше, а значит, опасное заболевание под контролем.