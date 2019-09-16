«Это какой-то ужас»: Борис Смолкин прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Актер Борис Смолкин, который снимался вместе с Анастасией Заворотнюк в телесериале «Моя прекрасная няня», заявил, что о болезни коллеги узнал из СМИ.

«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего», - сообщил Смолкин изданию Teleprogramma.pro.

Актер рассказал, что у него с Заворотнюк были приятельские отношения, но артистка с ним никогда не обсуждала проблемы, связанные со здоровьем. Съемки в телесериале были очень трудными для актрисы, она сильно уставала, параллельно занималась воспитанием детей, однако ее организм не справился с высокими нагрузками, заявил Смолкин.

Сериал «Моя прекрасная няня» выходил с 2004 по 2009 годы. Заворотнюк в нем сыграла главную роль, а Смолкин - дворецкого Константина.

В средствах массовой информации в августе начали появляться публикации о серьезном заболевании Заворотнюк. Позже сразу несколько изданий сообщили о том, что врачи одной из столичных клиник ввели артистку в состояние медикаментозной комы, а также подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.