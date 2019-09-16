Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. Воздушное судно прибыло в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест» в 13.26 по местному времени.

После приземления на ВПП турецкого аэродрома самолет заехал на стоянку воздушных судов. Там его встретили представители российской делегации, сотрудники ОАК, корпорации «Иркут», а также представители прессы.

Командир самолета Василий Севастьянов рассказал ТАСС, что перелет прошел хорошо, замечаний «никаких по самолету нет».

Разрабатываемый самолет МС-21-300 имеет вместимость от 163 до 211 пассажиров, в настоящее время он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России намечена на 2020 год, позднее сертификат собираются валидировать для европейского рынка. Сейчас летные испытания проходят три воздушных судна, в течение этого года к ним присоединится еще один самолет.

Планируется, что поставки самолета МС-21 начнутся во второй половине 2021 года (на данный момент крупнейшим заказчиком является «Аэрофлот», он заключил твердый контракт на поставку 50 машин).