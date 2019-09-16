«Шансы есть»: учитель Заворотнюк о ее болезни

Народный артист России Авангард Леонтьев, бывший учитель актрисы Анастасии Заворотнюк в школе-студии МХАТ, прокомментировал сообщения ее болезни. Он не смог подтвердить информацию в СМИ об онкологии.

Преподаватель утверждает, что пообщался с коллегами, однако никто не в курсе происходящего. Леонтьев считает добрым знаком отсутствие достоверных сведений о состоянии Заворотнюк, пишет сайт «Комсомольской правды».

«Я весь день прозваниваю наших общих знакомых - никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает», - приводит издание его слова. «Шансы есть», - добавил Леонтьев.

Напомним, впервые о проблемах со здоровьем у 48-летней Анастасии Заворотнюк стало известно в апреле нынешнего года. Тогда актриса перестала появляться на светских мероприятиях, размещать новые фотографии в социальных сетях и отменила все спектакли.

В сентябре появилась информация о том, что Заворотнюк доставлена в реанимацию в одной из столичных больниц. Сообщалось, что она впала в глубокую кому.