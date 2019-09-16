Воскресенье стало самым холодным днем месяца в Москве
Среднесуточная температура воздуха в этот день была ниже многолетних значений на 1,3 градуса.
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Синоптики заявили, что пятнадцатое сентября стало самым холодным днем месяца в Москве.
Как говорится в сообщении на сайте «Метеоновости», среднесуточная температура воздуха в этот день была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила +12,6 °C.
По словам синоптиков, в Московском регионе в ближайшую неделю ожидаются заморозки и небольшой снег. Уже на следующей неделе метеорологи прогнозируют возвращение бабьего лета.