Воскресенье стало самым холодным днем месяца в Москве

Синоптики заявили, что пятнадцатое сентября стало самым холодным днем месяца в Москве.

Как говорится в сообщении на сайте «Метеоновости», среднесуточная температура воздуха в этот день была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила +12,6 °C.

По словам синоптиков, в Московском регионе в ближайшую неделю ожидаются заморозки и небольшой снег. Уже на следующей неделе метеорологи прогнозируют возвращение бабьего лета.